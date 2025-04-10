شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نشر اول صورة لمهدي المشاط بعد إصابته بقصف أمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة قالوا انها للقيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيا الإرهابية. واظهرت الصورة وجه المشاط وهو محترق من إحدى خدوده غير ان مصادر مطلعة قالت ان الصورة تم انشائها بواسطة برامج الفوتشوب او الذكاء الاصطناعي.

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