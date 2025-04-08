شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الامريكي يستخدم هذا السلاح لقصف الحوثيين في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن القصف الأمريكي الذي استهدف محافظة الحديدة، مؤكدة أن الهجوم تميّز باستخدام قنابل شديدة الانفجار للمرة الأولى. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الضربات الأمريكية على مواقع الحوثيين في مناطق مختلفة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية. ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناتجة عن هذا القصف.



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