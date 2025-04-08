شكرا لقرائتكم خبر عن ليصبح أحد أغنياء العالم....تاجر هندي يتسبب في اختفاء هذه الفئة من العملة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل نحو 60 عامًا، شهدت مدينة عدن واقعة مثيرة كان بطلها تاجر هندي ذكي، استطاع استغلال تركيبة الريال اليمني المعدني لتحقيق أرباح طائلة.

ووفقًا لما رواه صانع المحتوى عاصم الغامدي، اكتشف التاجر أن الريال اليمني المصنوع من الفضة يحتوي على حوالي 15 جرامًا من الفضة النقية، وهو ما يعادل 70% من وزنه. ومن خلال ملاحظته لسعر الفضة في الأسواق العالمية، أدرك أن القيمة الحقيقية للفضة في العملة تفوق قيمتها الاسمية.

خطة ذكية لمضاعفة الأرباح

استغل التاجر هذه المفارقة، وبدأ بشراء وتجميع كميات كبيرة من الريالات الفضية من الأسواق المحلية حتى أصبحت نادرة في التداول. وبعدما جمع مخزونًا ضخمًا، قام بصهر العملات وتحويلها إلى سبائك فضية، ثم باعها في الأسواق العالمية بسعر أعلى، محققًا أرباحًا كبيرة من فرق السعر.

تأثير العملية على السوق

بسبب هذه الحيلة الذكية، اختفت العملة الفضية تقريبًا من الأسواق في عدن، مما أثر على التجارة وحركة السوق آنذاك. وتعتبر هذه القصة مثالًا نادرًا على كيفية استغلال القيمة الفعلية للمعادن في العملات لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.



