عدن - ياسمين التهامي - �لكبد والكلى عضوان أساسيان في الجسم، يعملان على مدار الساعة لتصفية السموم، ومعالجة العناصر الغذائية، والحفاظ على توازن كل شيء، لكن عوامل مثل التوتر، والأطعمة المصنعة، والجفاف، والعادات غير الصحية قد تُلحق الضرر بهما مع مرور الوقت، وبدلًا من انتظار ظهور المشاكل، يُمكن للعادات اليومية البسيطة أن تُحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على صحة هذه الأعضاء، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "النسخه الكاملة الرئيسية صحة وطب حلول بسيطة في 5 دقائق لحماية الكبد والكلى من أمراض تهدد الحياة الكبد الكبد Share on facebookShare on twitterShare on messenger كتبت مروة هريدى السبت، 05 أبريل 2025 02:15 م الكبد والكلى عضوان أساسيان في الجسم، يعملان على مدار الساعة لتصفية السموم، ومعالجة العناصر الغذائية، والحفاظ على توازن كل شيء، لكن عوامل مثل التوتر، والأطعمة المصنعة، والجفاف، والعادات غير الصحية قد تُلحق الضرر بهما مع مرور الوقت، وبدلًا من انتظار ظهور المشاكل، يُمكن للعادات اليومية البسيطة أن تُحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على صحة هذه الأعضاء، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "Healthline". فيما يلى.. عادات يومية بسيطة يمكن إجراؤها في 5 دقائق للحفاظ على صحة الكلى والكبد وطرد السموم من الجسم: تدليك منطقة البطن لتحسين وظيفة الأعضاء يمكن أن يؤدي التدليك الذاتي البسيط حول منطقة الكبد والكلى إلى تحفيز تدفق الدم وتحسين التصريف اللمفاوي وتشجيع إزالة السموم. كيفية القيام بذلك ضعي يديك على الجانب الأيمن من البطن (حيث يوجد الكبد) وقومي بالتدليك بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين تقريبًا. انتقل إلى أسفل الظهر وطبق ضغطًا خفيفًا حول منطقة الكلى. كرر العملية مع أخذ أنفاس بطيئة وعميقة لتعزيز الدورة الدموية والاسترخاء. يمكن أن تساعد هذه الممارسة السريعة في تخفيف الاحتقان في هذه الأعضاء وتحسين وظيفتها بشكل عام بمرور الوقت. المضمضة بالماء الدافئ مع قليل من الكركم قد يبدو الأمر غريبًا، لكن هذه العادة البسيطة يمكن أن تقلل من تراكم السموم في الكبد والكلى، فالغرغرة بماء الكركم الدافئ تُحفز العصب المبهم، الذي يتصل مباشرةً بالكبد ويساعد على تنظيم وظيفة الجهاز الهضمى، ولأن الهضم يلعب دورًا هامًا في تعزيز كفاءة الكبد في التخلص من السموم، فإن هذه العادة البسيطة قد تُحقق فوائد مذهلة. الكركم غني بالكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه الوقائية والمضادة للالتهابات، ببساطة، اخلط رشة من الكركم في ماء دافئ، ثم مضمضه في فمك لمدة 30 ثانية، ثم ابصقه، هذه العملية لا تساعد فقط على تنظيف الحلق، بل ترسل أيضًا إشارات إلى الكبد والأمعاء للعمل بكفاءة أكبر. ضع كمادات زيت الخروع الدافئة على الكبد زيت الخروع مُزيل طبيعي للسموم، ويُستخدم غالبًا في العلاج الشامل لدعم وظائف الكبد والتصريف اللمفاوي وتُحسن تدفق الصفراء، وتُخفف الالتهاب، وتُعزز عملية إزالة سموم الكبد. كيفية القيام بذلك خذ قطعة قماش ناعمة أو قطعة قطن وانقعها في زيت الخروع البارد. ضعه فوق منطقة الكبد (الجانب الأيمن من البطن). قُم بتغطيته بمنشفة دافئة أو وسادة تدفئة لمدة خمس دقائق. تعمل هذه الخطوة البسيطة على تعزيز الدورة الدموية وتدعم تجديد عمل وظائف الكبد، مما يجعلها عادة رائعة لأولئك الذين يعانون من الهضم البطيء أو تراكم السموم. اضغط على نقاط الضغط لتحفيز إزالة السموم يمكن تحفيز نقاط الضغط المرتبطة بصحة الكبد والكلى بالنقر أو الضغط الخفيف لبضع دقائق يوميًا، وتُستخدم هذه الممارسة في العلاج الانعكاسي والوخز بالإبر لتحسين وظائف الأعضاء وإزالة السموم. النقاط الرئيسية التي يجب استهدافها الضغط بين إصبع القدم الكبير وإصبع القدم الثاني، حيث أن الضغط على هذه النقطة يساعد على تحسين تدفق طاقة الكبد والهضم. الضغط على باطن القدم، يعزز وظائف الكلى ويخفف التعب. يساعد تدليك هذه النقاط لمدة دقيقة أو دقيقتين يوميًا على تقليل تراكم السموم وتحسين الدورة الدموية وتعزيز مستويات الطاقة. مضغ بعض بذور الشمر لتنظيف الكبد والكلى تعتبر بذور الشمر علاج طبيعي للهضم، ولها أيضًا تأثيرات قوية في إزالة السموم من الكبد والكلى، وتساعد هذه البذور الصغيرة على التخلص من السوائل الزائدة، وتقليل الانتفاخ، ومنع تراكم السموم في الجسم. إن مضغ نصف ملعقة صغيرة فقط من بذور الشمر بعد تناول وجبة الطعام أو أول شيء في الصباح يمكن أن يساعد على: تحفيز إنتاج الصفراء لتحسين عملية إزالة السموم من الكبد. يعمل كمدر طبيعي للبول لتطهير الكلى

