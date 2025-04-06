شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذا مايحدث الان بالعاصمة صنعاء وصافرات الانذار تنطلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت مصلحة الدفاع المدني الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الارهابية، قبل قليل، صافرات الأنذار المبكر لسائلة صنعاء بعدم المرور من السائلة حفاظا على سلامة الجميع من السيول الجارفة.

ودعت المصلحة إلى توخي الحيطة والحذر بعدم المغامرة بالسير في الوسائل والوديان والمصبات المائية والمناطق الجبلية المعرضة للإنهيارات الصخرية.

ومنذ عصر اليوم الاحد، تهطل أمطار غزيرة على أماكن متفرقة في العاصمة صنعاء أدت إلى جريان السيول.