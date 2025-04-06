شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من النظام السعودي : حضرموت تتجه نحو هذا الأمر ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كد الصحفي المقرب من النظام السعودي عبدالله ال هتيلة أن حضرموت تتجه نحو النماء والتنمية .

وقال ال هتيلة: حضرموت تسير بخطى ثابتة نحو النماء والتنمية والتقدم والإزدهار بجهود ‎أهلها المخلصين المتفانين في خدمتها والحريصين على تحقيق الأمن والإستقرار لها.

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