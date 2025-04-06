شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه المحافظة...عريس يفارق الحياة ليلة زفافه بعد تناوله خمس حبات فياجرا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي الشاب (س.ن.ي) البالغ من العمر 25 عامًا مصرعه اليوم في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة إب، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة بعد تناوله خمس حبات من دواء الفياجرا في ليلة زفافه.

وبحسب أحد أقارب العريس، فقد قام الشاب بتناول الحبات دفعة واحدة بعد استقبال عروسته وانصراف الضيوف، معتقدًا أن ذلك سيساعده في إتمام ليلة الزفاف بكامل طاقته الجسدية والجنسية. وعلى الرغم من تأثير الفياجرا الفوري، بدأ العريس يشعر بخفقان سريع في قلبه، ثم أغشي عليه في غضون دقائق ،تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة هناك.

نصائح حول تناول المنشطات الجنسية:

الحذر من الجرعات الزائدة: تناول كميات كبيرة من الأدوية مثل الفياجرا يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل اضطرابات القلب أو الوفاة المفاجئة.

استشارة الطبيب قبل الاستخدام: من المهم استشارة الطبيب قبل تناول أي منشطات جنسية، خاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض قلبية أو مشاكل صحية أخرى.





الالتزام بالجرعة الموصى بها: يجب على الأشخاص تناول الجرعة الموصى بها وعدم تجاوزها للحفاظ على سلامتهم.

مراقبة الأعراض الجانبية: في حال حدوث أي أعراض غير طبيعية مثل الدوخة أو ألم في الصدر، يجب التوجه إلى الطبيب فورًا.

الأضرار المحتملة لتناول كميات كبيرة من الفياجرا:

زيادة خطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية.

اضطراب معدل ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ.

تأثيرات سلبية على الجهاز التنفسي مثل صعوبة التنفس.

تأثيرات جانبية أخرى تشمل الصداع الشديد، الدوخة، واضطراب الرؤية.

من المهم أن يتم استخدام الأدوية بشكل مسؤول تحت إشراف طبي، لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.

معلومات الخبر من صفحة الإعلامي/ محمد مزاحم