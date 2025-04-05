شكرا لقرائتكم خبر عن اسماء ...اختطاف 5 أطفال من أسرة واحدة جنوب صنعاء "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر أمنية في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، عن اختفاء خمسة أطفال من عائلة واحدة في حادثة أثارت قلقًا واسعًا، وسط مخاوف من تعرضهم لعملية اختطاف.

تفاصيل الاختفاء

???? وقع الحادث في اليوم الثالث من عيد الفطر، وفقًا للبلاغ الرسمي الذي قدمه النقيب خالد الجبري، ضابط إدارة حماية الأسرة بشرطة ذمار.

???? الأطفال المفقودون هم:

ملايين

هناء

جنئ

هايل

عبدالرزاق

ودعا ذوو الأطفال أي شخص لديه معلومات عن مكانهم إلى التواصل عبر الرقم: 772954395.

تصاعد ظاهرة اختطاف الأطفال

???? يأتي هذا الحادث في ظل تزايد حالات اختطاف الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك صنعاء، حجة، ذمار، وإب، حيث تم تسجيل عشرات الحالات المشابهة مؤخرًا.

???? لا تزال الجهات الأمنية في ذمار تتحقق من الملابسات، وسط مطالبات بتكثيف الجهود لكشف مصير الأطفال وتقديم الجناة للعدالة.

ما وراء الحادث؟

???? هل يتعلق الاختفاء بعصابات اتجار بالبشر أم تجنيد قسري للأطفال في صفوف الحوثيين؟

???? هل سيؤدي هذا الحادث إلى تحرك أمني واسع أم أنه سينضم إلى قائمة الجرائم الغامضة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؟

التحقيقات لا تزال جارية، فيما تزداد المخاوف حول مصير الأطفال المفقودين.