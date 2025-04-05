شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:شاهد اول صورة للشاب الذي قتل بعدن قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر أمني في العاصمة عدن، بان العاصمة عدن شهدت حادثة قتل، اليوم، في ساحل ابين بمديرية خور مكسر، طعنا بسلاح ابيضّ بسبب شجار مع احد المواطنين.

واشار المصدر بان شجار وقع بين الجاني و المجني عليه ابتداء بالاشتباك بالأيدي ثم قام الجاني بطعن الضحية بسلاح ابيضّ تم نقله إلى احد المشافي لكنه توفي متأثرا بجراحه.

واضاف المصدر بان الجاني قام بتسليم نفسه طوعيا إلى مركز الشرطة بعد ارتكاب الجريمة، وتم فتح محظر تحقيق مع الجاني وفور استكمال التحقيقات معه سيتم تحويله إلى الجهات المختصة لمعاقبته وفقا للنظام والقانون.

