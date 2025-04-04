شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعترف بوصول امر خطير اليها قادما من صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية الأمريكية اعترضت، قبل قليل، صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك قبل وصوله إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحوثيين في استهداف إسرائيل بصواريخ ومسيرات، ضمن تصعيد إقليمي متزايد. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول مكان الاعتراض أو أي أضرار محتملة.



