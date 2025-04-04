شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعترف بوصول امر خطير اليها قادما من صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية الأمريكية اعترضت، قبل قليل، صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك قبل وصوله إلى المجال الجوي الإسرائيلي.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحوثيين في استهداف إسرائيل بصواريخ ومسيرات، ضمن تصعيد إقليمي متزايد. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول مكان الاعتراض أو أي أضرار محتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعترف بوصول امر خطير اليها قادما من صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.