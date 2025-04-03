شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بمشاركة القوات الجوية الملكية...الاعلان عن عملية عسكرية مشتركة بين الجيش السعودي والامريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انطلقت في قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأميركية، مناورات تمرين "العلم الأخضر 2025"، بمشاركة مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية، إلى جانب قوات من عدة دول شقيقة وصديقة.

وتشارك القوات الجوية السعودية في التمرين بمنظومة طائرات "تايفون" بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، في إطار تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى التنسيق العملياتي مع القوات المشاركة.

وأكد المقدم الطيار الركن خالد النتيفي، قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرينَي "العلم الأحمر" و"العلم الأخضر" 2025، أن التمرينين يُعدان من أهم المناورات العسكرية الجوية في الولايات المتحدة، وتم التحضير لهما على مدى الأشهر الماضية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكامل الأطقم الجوية والفنية والمساندة.

وأوضح أن المناورات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية، إضافة إلى تنفيذ المهام الجوية بدقة عالية وتنسيق الجهود العملياتية بين القوات المشاركة، بما يسهم في تحقيق التكامل لتنفيذ عمليات جوية مشتركة.

ويشمل التمرين رحلات جوية متنوعة، من بينها عمليات جوية مضادة دفاعية وهجومية، وعمليات إسناد جوي قريب، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ القتالي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص القوات الجوية الملكية السعودية على تعزيز قدراتها العملياتية والتكامل مع القوات الحليفة، بما يعكس مستوى الاحترافية والكفاءة العالية لمنسوبيها.