شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن اثناء تناوله الزبادي والخبز في إب.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://www.facebook.com/100003729158397/posts/pfbid0qotzP231WXEurft7pQrKrLtqBkTcoFzPC6KCdtWyenaqNxZiz76X1SvYUDqqPL8l/?mibextid=cr9u03">https://www.facebook.com/100003729158397/posts/pfbid0qotzP231WXEurft7pQrKrLtqBkTcoFzPC6KCdtWyenaqNxZiz76X1SvYUDqqPL8l/?mibextid=cr9u03توفي مواطن في محافظة إب اثناء تناوله الخبز والزبادي كوجبة للغداء في أحد شوارع المدينة. وقال مصدر محلي ان الرجل وطفله الذي يبلغ عامين تقريبا كان يتناول الخبز والزبادي جوار حوش منزل في المعاين بمدينة إب قبل ان يفارق الحياة بشكلٍ مفاجئ. ويعيش المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي اوضاعا صعبة في ظل قطع المليشيا للرواتب منذ عدة سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطن اثناء تناوله الزبادي والخبز في إب.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.