شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اللاعب الذي قتل بالغارة التي استهدفت الحديدة الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قط عدد من القتلى بالغارة التي استهدفت موسسة المياه بالحديدة

وبحسب مصادر فانه قتل مالك الحميري لاعب نادي شباب المنصورية بالغارة التي استهدفت مؤسسة المياه في المنصورية.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على اللاعب الذي قتل بالغارة التي استهدفت الحديدة الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.