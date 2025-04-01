شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الحو ثيين يعلنون اسقاط طائرة امريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا والذي شن خلال الساعات الماضية عددا من الغارات على مناطق مختلفة وأدت إلى وقوع شهداء وجرحى وأضرار في ممتلكات المواطنين.

بعون الله تعالى نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب وذلك بصاروخ مناسب محلي الصنع وتعتبر هي الطائرة السادسة عشرة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة.

تؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي ومستمرة في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها وأنها لن تتردد بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات الدفاعية ضد كافة القطع الحربية المعادية خلال الأيام المقبلة.

