شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن قاذفات امريكية ومهبط طائرات حربية في اليمن استعدادا لضرب صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاجل | أ.ب: العملية الأمريكية ضد #الحوثيين في عهد ترمب أكثر شمولا من تلك التي كانت في عهد بايدن
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