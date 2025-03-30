شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن قاذفات امريكية ومهبط طائرات حربية في اليمن استعدادا لضرب صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل | أ.ب: العملية الأمريكية ضد #الحوثيين في عهد ترمب أكثر شمولا من تلك التي كانت في عهد بايدن

عاجل | أ.ب: الولايات المتحدة انتقلت من استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات باليمن لاستهداف المسؤولين وقصف المدن

عاجل | أ.ب: مهبط طائرات غامض قبالة سواحل #اليمن في جزيرة ميون وسط باب المندب يبدو جاهزا لاستقبال رحلات جوية وقاذفات

عاجل | أ.ب: الجيش الأمريكي نقل نحو 4 قاذفات شبح بعيدة المدى من طراز بي-2 إلى قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي

عاجل | أ.ب: نقل الجيش الأمريكي قاذفات بعيدة المدى للمحيط الهندي يشير إلى تجنبه استخدام قواعد حلفائه في الشرق الأوسط

