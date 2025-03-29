لأول مرة ...اتخاذ قرار مفاجئ بخصوص صلاة العيد في العاصمة عدن

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عدن - ياسمين التهامي - �صدر مدير اوقاف عدن قرارا بتوحيد صلاة العيد في عدن

وكان مكتب الاوقاف قد اعلان عن صلاة العيد بملعب الحبيشي الساعة ٦:٢٠ عدن - ياسمين التهامي - �صدر مدير اوقاف عدن قرارا بتوحيد صلاة العيد في عدنوكان مكتب الاوقاف قد اعلان عن صلاة العيد بملعب الحبيشي الساعة ٦:٢٠

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