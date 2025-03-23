عاجل : غارات عنيفة على أحد أهم المعسكرات التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - �سائل إعلام حوثية: قصف أميركي يستهدف "معسكر التموين العسكري" بمنطقة عصر في صنعاء

عدن - ياسمين التهامي - �سائل إعلام حوثية: قصف أميركي يستهدف "معسكر التموين العسكري" بمنطقة عصر في صنعاء

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