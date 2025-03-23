شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شاهد فيديو مباشر للانفجارات العنيفة التي هزّت العاصمة صنعاء جراء الغارات الأمريكية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة العربية مقطع فيديو قبل قليل يظهر الانفجارات العنيفة التي هزت العاصمة صنعاء جراء الغارات الامريكية

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