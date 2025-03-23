شكرا لقرائتكم خبر عن سنحرق كل شيء وسنعيد نظام المملكة 1000 عام إلى الوراء...الحوثيون يهددون السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد وزير الدفاع والإنتاج الحربي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، محمد العاطفي، بشن هجمات على السعودية والإمارات، متوعدًا بـ"نقل المعركة إلى قلبهما" و"حرق كل شيء".

وزعم العاطفي في تصريحات صحفية، أن "حربًا عالمية ثالثة ستندلع"، متوعدًا بإعادة النظام في السعودية ألف عام إلى الوراء، في تصعيد جديد للخطاب الحوثي ضد دول التحالف العربي.

ولم تصدر السعودية والامارات تعليقا حتى اللحظة بشأن تهديدات وزير دفاع الحوثيين.