شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر: مرقة دجاج تسبب السرطان… تخلصوا منها فوراً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مت هيئة الغذاء والدواء السعودية بإصدار تحذيرتها بشأن نوع من أنواع مرقة الدجاج الذي يعود إلى الماركة التجارية Maragatty وهو عبارة عن أحد المنتجات المصرية ويوزع على هيئة عبوة وزنها 480 جرام بتاريخ صلاحية ينتهي يوم 1 نوفمبر 2026، وبناء على الفحوصات فإن هذا المنتج يأتي مكون من مجموعة من الألوان الصناعية الضارة والممنوعة مثل Dimethyl، Sudan I، Yellow وهي عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية الضارة ولذلك لا يتم استخدامها في المكونات الغذائية لأنها تسبب أضرار صحية خطيرة على المستهلكين. تصريحات هيئة الغذاء والدواء في السعودية قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية بحذر تداول أو بيع نوع من أنواع مرقة الدجاج التي تحمل اسم الماركة التجارية Maragatty لما تحتويه من مواد ممنوعة دوليًا وألوان صناعية ضارة للغاية ومنها Dimethyl، Sudan I، Yellow وتعتبر تلك المواد عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية التي تشكل خطورة على جسم الإنسان، وقد تمت الإشارة إلى مواصفات هذا المنتج والذي يأتي في عبوة وزنها 480 جرام وتحمل تاريخ انتهاء صلاحية يوم 1 نوفمبر 2026، وقد أكدت الهيئة على أن المواد المذكورة أعلاه تؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية وحساسية شديدة وقد يصل الأمر إلى السرطان، وحرصًا على سلامة المواطن والمقيم فإن الهيئة قامت بحذر استخدام هذه المرقة تماما. عقوبة مخالفات قرارات هيئة الغذاء والدواء السعودية في سياق متصل قامت الهيئة بالتأكيد على أنها قامت بسحب كافة الكميات الموجودة من هذا المنتج من الأسواق السعودية مع اتخاذ أشد أنواع العقوبات على المؤسسات المستوردة بناء على اللوائح القانونية المحددة، وبناء على رغبتها في الحفاظ على حياة المستهلكين فقد دعت كل من لديه هذا النوع من مرقة الدجاج بأنه يجب التخلص منه على الفور وعدم استخدامه اطلاقًا في أي منتج، وقد شددت مرة أخرى على أنه سوف يتم فرض العقوبات الصارمة التي تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات أو دفع مبلغ مالي كبير يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي وفي بعض الأحيان يتم تطبيق العقوبتين معًا. كما قامت الهيئة أيضا بتوجيه دعوتها إلى الجميع بضرورة التهاون معها والابلاغ عن المنتجات التالفة أو المخالفة للقوانين عبر المواقع الرسمية لها أو من خلال الطرق المحددة للتواصل، وأكدت أيضا على أنها سوف تستمر في مراجعة جميع الأسواق الداخلية للتحقق من أمن وسلامة السلع الغذائية المتواجدة والحفاظ على الصحة العامة، مع التدقيق الشديد على كافة أنواع المنتجات المستوردة للحد من دخول سلع مخالفة إلى السعودية، مشيرة إلى أن كب هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق وتكبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية وحماية المستهلك من المشاكل الصحية ولذلك قان التعاون معها أمر هام وضروري للقضاء على تلك المشكلة. Share on ...

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