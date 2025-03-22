شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة امرأة متحللة في هذا المكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مواطنون اليوم على جتة منتفخة ومتحللة لامرأة شمال خط المخا - تعز وعثر المواطنين على الجثة في منطقة جبال النار وتم نقلها الى ثلاجة المستشفى والتحفظ عليها من قبل ادارة امن المخا ..



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