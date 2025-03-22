شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة صادمة ...شاهد بالـ"صورة" عشرون شابا يعتدون على فتاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا يوثق لحظة الاعتداء على فتاة ووالدها من قبل أكثر من عشرين شابا في قرية ترسا التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

ووفقا للبلاغ الذي تلقته الشرطة، "تعرضت الضحية، وهي فتاة في العشرينات من عمرها، ووالدها للاعتداء بالأسلحة البيضاء أثناء دخولهما إلى عقار في القرية".

وأفادت الضحية بأن "المعتدين قاموا بتمزيق حجابها ووجهوا لها إهانات وألفاظا مسيئة، كما أصابوا والدها بجروح خلال نهار رمضان". وأوضحت أن الهجوم وقع فور عودتها من عملها، دون أن تعرف سبب الاستهداف أو دوافع الجناة.

وبعد الاعتداء، حررت الضحية محضرا رسميا ضد المعتدين، مطالبة بسرعة ضبطهم ومحاسبتهم. وأشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خلاف بين طفلة صغيرة، شقيقة الفتاة المجني عليها، وزميلتها في المدرسة، حيث اشتكت أسرة الطفلة الأخرى وقرروا التوجه إلى عقار الضحية، وهناك شاهدوا الفتاة أثناء عودتها من العمل فقاموا بالاعتداء عليها. وعندما حاول والدها إنقاذها، تعرض هو أيضا للاعتداء حتى فقد الوعي، مما دفع المعتدين إلى الفرار ظنا منهم أنه قد توفي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق، حيث تم تشكيل فريق بحث يعمل على تفريغ كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة، لكشف ملابساتها وضبط الجناة. وكشف مصدر مطلع أنه تم تحديد هويات المتهمين، وجارٍ العمل على ضبطهم خلال الساعات القادمة.