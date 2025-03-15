شكرا لقرائتكم خبر عن بينها اليمن... السعودية تعلن سبع دول عربية ضمن القائمة الحمراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية واسعة الأنتشار إن واشنطن اعدت قائمة حمراء بسبع دول عربية وحسب الصحيفة القائمة الحمراء لحظر الدخول لأمريكا لجنسيات هذه الدول تضم أفغانستان والسودان وسوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال

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