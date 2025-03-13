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عدن - ياسمين التهامي - "مانوس" الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد يثير قلق خبراء التكنولوجيا
البيان الصادر عن وكالة الأنباء الفرنسية يؤكد أن البرنامج أثار مزيجاً من الحماسة وخيبة الأمل، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بأمان البيانات.
وذكر مبتكر "مانوس"، ييشاو بيك جي، في عرض ترويجي له أنه ليس مجرد روبوت دردشة عادي، بل هو برنامج مستقل بالفعل يقدم نتائج ملموسة، موضحاً أنه يمثل النموذج التالي للتعاون بين البشر والآلات.
ويُظهر برنامج "كلود" من شركة أنثروبي، على سبيل المثال، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل بشكل مستقل في بعض المهام.
لكن بعض النقاد، مثل كايل ويغرز من موقع "تيك كرانش"، أشاروا إلى أن البرنامج لا يزال يواجه تحديات في إنجاز المهام المعقدة، مثل حجز تذكرة سفر أو طلب وجبة.
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