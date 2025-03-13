"مانوس" الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد يثير قلق خبراء التكنولوجيا

استرعى برنامج "مانوس" (Manus) الصيني الجديد، المنافس لبرنامج "شات جي بي تي"، اهتمام المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب الجدل الذي أثاره بعد ظهوره في السوق. البيان الصادر عن وكالة الأنباء الفرنسية يؤكد أن البرنامج أثار مزيجاً من الحماسة وخيبة الأمل، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بأمان البيانات.

يأتي هذا الاهتمام بعد الأداء المثير للجدل لنموذج "ديب سيك آر 1" الذي تم إطلاقه في يناير/كانون الثاني، والذي تم تطويره بتكلفة أقل مقارنة بالنماذج الأميركية الكبيرة. وذكر مبتكر "مانوس"، ييشاو بيك جي، في عرض ترويجي له أنه ليس مجرد روبوت دردشة عادي، بل هو برنامج مستقل بالفعل يقدم نتائج ملموسة، موضحاً أنه يمثل النموذج التالي للتعاون بين البشر والآلات.

مع إطلاق "شات جي بي تي" في أواخر عام 2022، بدأ التنافس بين شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة في تطوير برامج ذكاء اصطناعي متطورة. ويُظهر برنامج "كلود" من شركة أنثروبي، على سبيل المثال، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل بشكل مستقل في بعض المهام.