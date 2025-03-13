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"مانوس" الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد يثير قلق خبراء التكنولوجيا

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"مانوس" الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد يثير قلق خبراء التكنولوجيا

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عدن - ياسمين التهامي - "مانوس" الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد يثير قلق خبراء التكنولوجيا

استرعى برنامج "مانوس" (Manus) الصيني الجديد، المنافس لبرنامج "شات جي بي تي"، اهتمام المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب الجدل الذي أثاره بعد ظهوره في السوق.

البيان الصادر عن وكالة الأنباء الفرنسية يؤكد أن البرنامج أثار مزيجاً من الحماسة وخيبة الأمل، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بأمان البيانات.

يأتي هذا الاهتمام بعد الأداء المثير للجدل لنموذج "ديب سيك آر 1" الذي تم إطلاقه في يناير/كانون الثاني، والذي تم تطويره بتكلفة أقل مقارنة بالنماذج الأميركية الكبيرة.

وذكر مبتكر "مانوس"، ييشاو بيك جي، في عرض ترويجي له أنه ليس مجرد روبوت دردشة عادي، بل هو برنامج مستقل بالفعل يقدم نتائج ملموسة، موضحاً أنه يمثل النموذج التالي للتعاون بين البشر والآلات.

مع إطلاق "شات جي بي تي" في أواخر عام 2022، بدأ التنافس بين شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة في تطوير برامج ذكاء اصطناعي متطورة.

ويُظهر برنامج "كلود" من شركة أنثروبي، على سبيل المثال، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل بشكل مستقل في بعض المهام.

وعبر موقعها الإلكتروني، قدمت شركة "باتر فلاي إيفكت"، التي طورت "مانوس"، أمثلة على المهام التي يُفترض أن يكون البرنامج قادراً على تنفيذها، مثل شراء عقار في نيويورك.

لكن بعض النقاد، مثل كايل ويغرز من موقع "تيك كرانش"، أشاروا إلى أن البرنامج لا يزال يواجه تحديات في إنجاز المهام المعقدة، مثل حجز تذكرة سفر أو طلب وجبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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