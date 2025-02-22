تشيلسي يتحدى أستون فيلا للتقدم فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين التهامي - وض فريق تشيلسي مواجهة صعبة، حينما يحل ضيفًا أمام أستون فيلا، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025. أستون فيلا ضد تشيلسي ويسعى تشيلسي، بقيادة مدربه إنزو ماريسكا، لاستعادة الانتصارات بعد صدمة الخسارة الثقيلة التي تلقاها على برايتون بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، والتي أدت إلى تراجع ترتيب البلوز في الدوري الإنجليزي. وفي المقابل، يسعى أستون فيلا لاستغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جمهوره ليحقق الفوز من أجل تعديل ترتيبه في الدوري الإنجليزي والتقدم من جديد نحو منطقة اللعب مع الكبار في المربع الذهبي.ترتيب أستون فيلا وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بعد ان خاض 25 مباراة حقق خلالها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 47 هدفًا وتلقي 34. ويتواجد أستون فيلا في المركز التاسع داخل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة ، جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 98 وخسارة 7 مواجهات وتسجيل 37 هدفًا وتلقي 40. بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فإن القيمة السوقية لفريق تشيلسي تبلغ 937.50 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة أستون فيلا 642.15 مليون يورو، ويعد النجم كول بالمر الأغلي بين صفوف الفريقين بـ 130 مليون يورو. تاريخ مواجهات تشيلسي وأستون فيلاوالتقي تشيلسي وأستون فيلا في 165 مباراة سابقة ، كان التفوق الأكبر من نصيب "البلوز" خلال الفوز في 69 مباراة مقابل الخسارة 59 والتعادل 37، وأحزر لاعبوه 264 هدفًا وتلقت شباكهم 233 من كتيبة "الفيلانز" في تاريخ مواجهات الفريقين. كانت مواجهة الدور الأول للموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز تشيلسي ضد أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة عشر بالمسابقة

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