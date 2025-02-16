شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا تستمتع بأمطار الرياض وتوثق اللحظة.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمتعت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز ، زوجة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كريستيانو رونالدو ، بأجواء الرياض المطيرة. وشهدت العاصمة، الرياض، هطول أمطار غزيرة اليوم، وحرصت جورجينا على مشاركة متابعيها لحظات استمتاعها بالأجواء الممطرة. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار الحالة المطرية، مع تساقط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، ما جعل كثيرين يحرصون على الاستمتاع بهذه الأجواء الفريدة

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