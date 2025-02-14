لن تصدق..البنك المركزي يفرض هذا السعر للريال اليمني

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عدن - ياسمين التهامي - تصدق..البنك المركزي يفرض هذا السعر للريال اليمني تدخل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مجددا، لكبح جماح انهيار قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، وأقر الزام البنوك وشركات الصرافة اعتبارا من يوم غد الخميس (13 فبراير) بسعر جديد لصرف الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. أكد هذا اعلان نشره البنك المركزي في عدن، على موقعه الالكتروني، أعلن فيه نتائج المزاد رقم (4-2025) لبيع (30 مليون دولار)، وقال: إن المزاد أقر بيع 20 مليون و106 آلاف دولار، بسعر 2244 ريالا للدولار الواحد، اعتبارا من يوم وتاريخ التسوية، الخميس (13 فبراير)”. بالتوازي، أعلن البنك المركزي في عدن، الاربعاء (12 فبراير) عن فتح المزاد رقم 5 لسنة 2025م لبيع مبلغ 50 مليون دولار امريكي، الثلاثاء المقبل (18 فبراير)، رغم إقرار البنك في وثيقة اعلانه نتائج المزاد الاخير رقم (4) بتراجع نسبة اقبال البنوك وشركات الصرافة على شراء الدولار بنسبة 33%. ويتواصل تراجع قيمة الريال في سوق الصرافة في عدن والمحافظات المحررة إلى 2350 ريالا مقابل الدولار و625 ريالا مقابل الريال السعودي، رغم تثبيت البنك المركزي اليمني في عدن، سعر الصرف بمبلغ 2224 ريالات للدولار، واستمرار تنفيذ مزاداته لبيع عشرات الملايين من الدولارات. يُعد مزاد بيع ملايين الدولار، ابرز اجراءات عاجلة اقرها، اجتماع طارئ لرئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مساء الثلاثاء (15 اكتوبر)، بهدف “إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها”.

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