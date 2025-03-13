شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان قبل قليل عن بشرى سارة لكل الشعب اليمني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت هيئة الطيران المدني والأرصاد في اليمن عن إعادة التصريح لشركة بلقيس للطيران لاستئناف نشاطها، كما منحت تصاريح تشغيل جديدة لكل من شركة عدن للطيران المملوكة للقطيبي وشركة البسيري للطيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الطيران المدني وتوسيع خيارات النقل الجوي في البلاد.
ومن المتوقع ان تسهم هذه الشركات بتقديم خدمات افضل للمسافرين
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