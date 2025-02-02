شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل امريكي مفاجئ ...يمني يعتنق الدين المسيحي في مصر...وهكذا كان مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحبت الولايات المتحدة، يوم السبت، بالإفراج عن سجينين دينيين في مصر، أحدهما يمني مسيحي متحول، بعد أن قضيا نحو أربعة أعوام في السجون المصرية. وقالت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية في بيان لها، إنها ترحب بالإفراج عن عبد الباقي سعيد عبده ونور جرجس، الذين تم اعتقالهما في عام 2021 بتهمة نشر اعتناق المسيحية على الإنترنت.

وأشار البيان إلى أن عبده، الذي تحول من الإسلام إلى المسيحية في اليمن، كان قد اعتُقل للاشتباه بنشره تعاليم مسيحية على منصات التواصل الاجتماعي. أما جرجس، فهو مسيحي إنجيلي متهم بقيادة مجموعة على فيسبوك للمساعدة في التحول من الإسلام إلى المسيحية.

من جهته، قال محمد السنوسي، مفوض اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية: "نحن سعداء بالإفراج عن عبده وجرجس بعد احتجازهما ظلماً بتهمة التجديف"، وأشار إلى أن اللجنة تواصل المطالبة بالإفراج عن سجينين آخرين، ماركو جرجس وأحمد محمد، اللذين لا يزالان قيد الاحتجاز بسبب نفس التهمة.

في وقت سابق من يناير 2024، وصل عبد الباقي سعيد إلى كندا ضمن إجراءات إعادة توطينه، بعد قرار إخلاء سبيله، بينما كانت أسرته قد أُعيد توطينها في كندا في نوفمبر 2024.