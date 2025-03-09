شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة إدارة تنمية المرأة بالمسيلة تكرّم عدد من النساء العاملات وبعض الأسر المتعففة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المسيلة - السلطة المحلية:_

_8 مارس 2025م_

_كرمت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية المسيلة الأستاذة سهام العامري، اليوم السبت، وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة "الثامن من مارس" عدد من النساء العاملات بالمهن غير الحكومية، بالإضافة إلى بعض الأسر المتعففة بالمديرية، وذلك برعاية محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، وإشراف الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية._

_حيث قدمت مديرة إدارة تنمية المرأة بالمسيلة، مبالغ مالية للمكرّمات، وعددهن 30 مكرّمة من العاملات بالمهن المختلفة والأسر المتعففة، وذلك تحفيزاً لهن للاستمرار والعمل على تحسين المستوى المعيشي لأسرهن، بالإضافة إلى تقديم يد العون للأسر المتعففة._

_وشكرت العامري، كلاً من، قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، لما يقدمه من دعم سخي لقطاع المرأة بمديرية المسيلة، وللدكتورة لبنى صالح كلشات مديرة إدارة تنمية المرأة بالمحافظة، لدعمها ومتابعتها المستمرة ومساهمتها في إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة المختلفة التي نفذتها إدارتها خلال الفترة الماضية._

_كما وجهت رسالة شكر وتقدير، للسلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالمدير العام المحامي فضل صلاح الدحيمي، لدعم إدارتها وتذليل الصعاب التي قد تعيق أعمالها وأنشطتها، والمساهمة بشكل مباشر في إنجاح برامجها التي تستهدف المرأة بكافة مجالات ومناحي الحياة._