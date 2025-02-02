يمكن ان يكون لك ...قصة قصر مهجور وسط الصحراء في الإمارات...ومالكه تركه فجأة لسبب صادم "فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - وثق شخص مقطع، أظهر زيارته لقصر مهجور وسط الصحراء في الإمارات. وقال موثق الفيديو: " هذا البيت المسكون أو القصر الملعون، بيت ضخم، أو قصر مخيف يتكون من أكثر من طابق، وكان هذا القصر ملك لشيخ والحين اشتراه تاجر وجعله مزار". واستعرض موثق المقطع القصر من الداخل، وأضاف: " الشيخ صاحب القصر بات فيه ليلة واحدة فقط وغادر المكان ما قدر يغمض عينه".



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