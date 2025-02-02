شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على بلوجر بتهمة هتك عرض فتاة بغير رضاها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت السلطات المصرية القبض على بلوجر شهير بتهمة هتك عرض طالبة في مدرسة شهيرة بمنطقة التجمع الخامس بغير رضاها.

واعترف المتهم في التحقيقات بأنه أقام علاقة جسدية مع الفتاة والتي تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا ، دون استخدام القوة أو التهديد .

وأضاف المتهم بأنه نشأت صداقة بينهما بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وامتدت إلى حد غير مقبول حتى اعتاد زيارتها في منزلها فجرًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتهم إلى محكمة الجنايات.