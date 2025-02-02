شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماتشاهده...مواطن يعرض أسلحة منوعة للبيع في سوق عدن..."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرض مواطن يدعى صادق حسين في سوق عدن على منصة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أسلحة منوعة للبيع.

وقال صادق في سياق عرضه داخل سوق عدن الشهير بالبيع والشراء انه يعرض أسلحة نوع صيني سليماني عطفة جديد وكالة للبيع.

واختتم بالقول للتواصل 777922385

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