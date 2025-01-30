شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...مصرع عائلة يمنية بالكامل في أمريكا"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي أربعة أفراد من أسرة يمنية واحدة مصرعهم في حادث سير مروّع وقع الساعات الماضية بولاية إنديانا الأمريكية، في مأساة هزّت أوساط الجالية اليمنية في الولايات المتحدة.

وأفادت مصادر من الجالية اليمنية بأن الضحايا هم الدكتور أمين مقبل الحميدي، الحاصل على الجنسية الأمريكية، إلى جانب زوجة أخيه محمد الحميدي، ونجليه (ابن وابنة).

ويأتي الحادث المأساوي في وقت شهدت فيه الجالية اليمنية بأمريكا سلسلة من الحوادث المقلقة، بما في ذلك جرائم قتل طالت عشرات اليمنيين خلال الأعوام الأخيرة، على أيدي عصابات السطو والسرقة.