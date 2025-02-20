شكرا لقرائتكم خبر عن ‏انتفاضة مرتقبة بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والموالي للانتقالي ولجنة التصعيد العليا عن تنظيم مليونية في العاصمة ‎عدن يوم الاثنين 24 فبراير 2025

وتهدف إلى رفض الوضع المعيشي الكارثي والتأكيد على المطالب المشروعة لأبناء الجنوب



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