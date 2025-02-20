شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي يصدر بيان هام تفاصيل ماجاء في البيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، خضوع الملك عبد الله الثاني لعملية جراحية في العاصمة عمّان. وذكر بيان أصدره الديوان، أن الملك (63 عاما)، "اجرى الثلاثاء الماضي عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية". وتبع ذلك بيانا أخر أشار إلى مغادرة الملك المستشفى بعد جراحة "تكللت بالنجاح". وكان الملك عبد الله قد خضع في أبريل 2022، لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري. وقد عانى الملك بشكل متقطّع من آلام في العمود الفقري "نتيجة للقفز المظلّي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة"، حسب بيان رسمي سابق. وأوضح البيان نفسه حينها، أنّ "الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي ازداد في الآونة الأخيرة، مما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء"، حسب فرانس برس. -

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