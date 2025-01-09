شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : من قلب معقلهم في صعدة...قوات الجيش الوطني تفاجئ الحوثيين وتعلن الاستعداد للحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن رئيس أركان اللواء 245 مشاة (حرب 1)، العقيد زكريا صالح الغنيمي، صباح اليوم، فعاليات العام التدريبي والقتالي والمعنوي للعام 2025 في محور الرزامات بمحافظة صعدة.



بدأ حفل التدشين بعرض عسكري مهيب شاركت فيه وحدات رمزية من مختلف التخصصات القتالية، حيث أظهر المقاتلون كفاءة عالية في الأداء، معبّرين عن جاهزيتهم الكاملة لخوض غمار المعارك واستكمال مسيرة التحرير الوطني ضد الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وأبرز العرض مهارات المقاتلين وقدرتهم على مواجهة التحديات الميدانية، مؤكدين عزمهم الثابت على تحقيق النصر.



وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، توجّه أركان حرب المحور بالشكر والتقدير إلى قائد محور الرزامات وقائد اللواء 245 مشاة، العميد محمد صالح عبد الرب الغنيمي، على دعمه المستمر واهتمامه الكبير بتطوير وتأهيل وحدات اللواء. وأكد أن هذا الدعم المتواصل يعكس حرص القيادة العسكرية على رفع مستوى الجاهزية القتالية للمقاتلين، وتعزيز قدراتهم لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.



وأضاف رئيس أركان اللواء أن هذه الفعالية تمثل انطلاقة جديدة نحو مزيد من التأهيل والتدريب، مشدّدًا على أهمية الاستمرار في تعزيز اليقظة العسكرية والانضباط الميداني. كما دعا المقاتلين إلى استثمار العام التدريبي في تطوير مهاراتهم والاستعداد الكامل لتحرير ما تبقى من الأراضي تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، وصولًا إلى تحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سنوات من الظلم والطغيان الذي عانى منه الشعب اليمني بسبب هذه الميليشيا الإرهابية.



وأشار العقيد الغنيمي إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة التقدم نحو النصر، مشدّدًا على أهمية التركيز على الأهداف الوطنية السامية التي تسعى القوات المسلحة لتحقيقها.



حضر حفل التدشين رئيس العمليات العقيد فواز شعواء، وركن التدريب والتأهيل العقيد عبدالله حسين الصومعي، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية الأخرى، الذين عبّروا عن فخرهم بالمستوى الذي وصلت إليه قوات اللواء، مؤكدين التزامهم بمواصلة الدعم والإعداد لتحقيق الأهداف المنشودة.