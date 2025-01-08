شكرا لقرائتكم خبر عن دولة إفريقية تفعّل حالة الطوارئ بسبب مرض فيروسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا يوم الإثنين إطلاق مركز للاستجابة للطوارئ بعد تسجيل 190 حالة وفاة بسبب حمى لاسا، وهو مرض فيروسي.

وينتقل المرض بشكل رئيسي إلى البشر عن طريق ملامسة أطعمة أو أدوات منزلية ملوثة ببول أو براز القوارض، وأصاب 1154 شخصا في ست ولايات نيجيرية.

وتتراوح فترة حضانة حمى لاسا بين يومين و21 يوما.

وقال جيدي إدريس رئيس مركز مكافحة الأمراض إن التقييم الذي أجراه المركز صنف مخاطر المرض على أنها مرتفعة مما دفع إلى تفعيل مركز عمليات الطوارئ لمواجهة تفشي المرض.