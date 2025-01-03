شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح إعلامي كبير بعد احتجازه تعسفيا بسبب منشورات رأي عبر صفحته بالفيسبوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - br /> أُطلق سراح مدير إدارة الإعلام بمديرية المظفر، محرم الحاج، ظهر يوم الخميس، بعد احتجازه لساعات في مبنى المديرية، حيث تعرض لتحقيق تعسفي ومصادرة متعلقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه و"الجنبية".

وقال الإعلامي محرم الحاج إن احتجازه جاء على خلفية منشورات رأي نشرها تتعلق بانتهاء المهلة الزمنية الممنوحة من رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لمحافظ تعز لتقييم أداء السلطة المحلية.

وأكد أن التحقيق معه تضمن اتهامات باطلة، منها التقصير في أداء عمله، والإساءة والتشهير بقيادات السلطة المحلية والشرعية.

وأشار الحاج إلى أنه تمكن من إلقاء نظرة سريعة على مذكرة وجهت لإدارة الأمن من مدير عام المديرية، ويعتقد أنها كانت السبب المباشر وراء احتجازه.

كما عبّر الحاج عن أسفه لاستمرار هذه الممارسات التي تستهدف حرية التعبير وحقوق الإعلاميين، داعيًا إلى وضع حد للانتهاكات وضمان حماية الصحفيين والإعلاميين من التضييق والاعتقال التعسفي.

و أثارت الواقعة استياء واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية باليمن والتي طالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإعلاميين في ممارسة مهامهم دون تضييق.