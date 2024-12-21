شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ليز تسحب منتجاتها بعد خطأ فادح في المكونات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت شركة "فريتو لاي" الأمريكية عن سحب عدد محدود من أكياس رقائق البطاطس الكلاسيكية من "ليز"، بحجم 13 أونصة، بسبب خطر قد "يهدد الحياة".

وجاء ذلك بعد أن أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى خطر تعرض بعض المستهلكين لـ"رد فعل تحسسي يهدد حياتهم" بسبب مادة مسببة للحساسية غير معلنة.

السحب المنشور يوم الخميس قائلة: "إن أولئك الذين يعانون من حساسية أو حساسية شديدة للحليب معرضون لخطر حدوث رد فعل تحسسي خطير أو مهدد للحياة إذا تناولوا المنتج المسترجع".

UPC 28400 31041 وتاريخ "ضمان طازج" 11 فبراير 2025 وواحد من رمزي التصنيع: 6462307xx أو 6463307xx.

ونصحت الإرشادات العامة من إدارة الغذاء والدواء المستهلكين الذين اشتروا أي طعام تم سحبه بالتخلص من المنتج أو إعادته إلى بائع التجزئة لاسترداد المبلغ بالكامل.

وفي حدث مماثل، سحبت "كوستكو" في أكتوبر ما يقرب من 80 ألف رطل من الزبدة ذات العلامة التجارية لأن المكون الرئيسي، الحليب، كان مفقودا من ملصق المنتج.

