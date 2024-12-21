شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الود التنموية تدشن دورة تدريبية لعاملات التأهيل لذوي الإعاقة في تعز - مديرية المعافر. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اعلام المؤسسة

السبت:21/12/2024

بتمويل من مؤسسة الود التنموية، نظّمت جمعية صناع الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة دورة تدريبية في مهارات لغة الإشارة والعلاج الطبيعي، استهدفت 15 عاملة تأهيل في عزلة الكلائبة بمديرية المعافر.

شهد افتتاح الدورة الأستاذ عبدالكريم السالمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الود التنموية، الذي رحّب بالمشاركات وأكد على أهمية هذه الدورة في بناء قدراتهن وتعزيز مهاراتهن في لغة الإشارة والعلاج الطبيعي. وقال السالمي: "إن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا في تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في دمجهم في المجتمع. نحن نسعى من خلال هذه البرامج إلى تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وهذا يتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق والتعاون المشترك".

كما حضر التدشين المهندس صلاح التميمي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية المعافر، حيث عبّر عن شكره وتقديره لمؤسسة الود التنموية على هذه المبادرة المميزة التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

من جانبه، أعرب الأستاذ محمد عبدالعليم، رئيس جمعية صناع الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، عن شكره وامتنانه العميق لمؤسسة الود التنموية، التي وصفها بالداعم والراعي الرئيسي لهذا البرنامج التدريبي، مشيرًا إلى دورها الريادي في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين. كما دعا رجال الأعمال والخيرين والمنظمات المحلية والدولية إلى تكثيف جهودهم لدعم هذه الفئة المهمشة من المجتمع.

تأتي هذه الدورة ضمن جهود مؤسسة الود التنموية لتعزيز قدرات العاملين في مجال التأهيل والتطوير المستدام، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام في تحقيق مجتمع أكثر شمولية وتكافؤًا.

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