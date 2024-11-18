طالبن برفع يده عن مدرستهن..قيادي حوثي بإب يوجه النيابة باستدعاء ثلاث معلمات بعد اتهامهن بـ "تكدير السلم الاجتماعي"

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه قيادي حوثي نافذ في محافظة إب (وسط اليمن)، النيابة العامة باستدعاء ثلاث معلمات في مديرية المناهل الأهلية، بعد أن وجه لهن تهماُ بتكدير السلم الاجتماعي والتعاون مع من يسمونه بـ"العدوان" في خطوة تمهيدية لاعتقالهن.

وقالت مصادر مطلعة، إن القيادي الحوثي الذي ينتحل صفة وكيل محافظة إب لشؤون التنمية "يحيى القاسمي"، وجه تهماً للمعلمات حنان علي ناجي الجمال وشقيقتها سمية، وجهاد ابنت عمهما، بتكدير السلم الاجتماعي والتعاون ما يسمونه "العدوان".

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي يتهم المعلمات بتسريب فيديو مصور لعملية اقتحامه للمدرسة وترويع الطلبة أثناء أداء الامتحانات.

وحسب المصادر فإن القاسمي هدد المعلمات بخطفهن من قبل الفرق الحوثية النسائية "الزينبيات" ووجه النيابة العامة باستدعائهن اليوم الاثنين، في محاولة لترهيبهن والضغط عليهن بالتوقف عن المطالبة بتسليم مدرستهن، التي يضع يده عليها منذ عدة سنوات.

وحسب المصادر فإن التهم الكيدية من القيادي الحوثي، جاءت بعد أن رفعت المدرسات الثلاث طلبا لمكتب التربية والتعليم برفع يد القيادي القاسمي عن المدرسة الخاصة، التي يملك أحد أفراد أسرتهن جزءاً منها.

وأضافت أن مكتب التربية والتعليم في مديرية المشنة التي تقع المدرسة في نطاق اختصاصه كان قد قضى بتنصيب مديرة للمدرسة وكف يد القاسمي عنها وإدارتها وأموالها كما تشير وثيقة حصل "يمن شباب نت" على صورة منها.

وتشير المصادر إلى أن القيادي الحوثي يعمل على تأجيج خلافات بين شريكي المدرسة بغرض بقاءه مسيطراً على إيراداتها التي يستولي عليها منذ العام 2020م، رغم صدور حكم مؤخراً من مُحكّمين بتسليمها للمُلاك.