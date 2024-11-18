بعد تهجير السكان منها.. مليشيا الحوثي توسع زراعة شبكات الألغام في عدة مناطق بمحافظة الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - شرعت مليشيا الحوثي الإرهابية، في توسيع زراعة شبكات الألغام في عدة مناطق بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) بعد أن هجّرت سكانها منها.

وقال إعلام السلطة المحلية في بيان، اليوم الاثنين، إن مليشيا الحوثي نفذت حملة مكثفة لتوسيع زراعة شبكات الألغام في مناطق متعددة بالمحافظة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة المدنيين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن الميليشيا قامت بزراعة الألغام في المزارع والمنازل بالقرى التي هجرت سكانها، وتحديدًا في مديرية الجراحي ومنطقة منظر الحدودية لمدينة الحديدة ومديرية الدريهمي، إضافة إلى بعض المناطق الساحلية التابعة لمديريتي التحيتا وبيت الفقيه.

وأضاف أن هذه الحملة تتم بوتيرة عالية على مدار الساعة، حيث تسعى الميليشيا لتحويل الأراضي الواقعة على الشريط الساحلي ومناطق التماس مع القوات المشتركة إلى حقول ألغام واسعة.

وأشارت السلطة المحلية في ختام بيانها إلى أن آخر الإحصائيات التي تم توثيقها تشير إلى أن ضحايا الألغام الحوثية في المحافظة بلغت حتى الآن 945 شهيداً وإصابة أكثر من 1500 آخرون معظمهم من النساء والأطفال، منوهة إلى أن كثير من المصابين يعانون من إعاقات دائمة وتشوهات، مع التذكير بوجود أعداد أخرى من الضحايا لم يتم حصرهم بسبب سيطرة المليشيا وتكتمها على الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها.

وقبل أيام كشفت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتهجير 6250 مواطن من مديريتي (الحوك، الجراحي) خلال الأيام الماضية، فضلاً عن 350 شخص تم تهجيرهم في وقت سابق هذا العام من مديرية باجل.