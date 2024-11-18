لحج..إضراب في محكمة الحوطة بعد الاعتداء على رئيسة المحكمة وإفراج مدير الأمن عن المعتدين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت رئيسة وقضاة وموظفي محكمة الحوطة الابتدائية لحج، أمس الأحد، توقيف العمل في المحكمة وبدء الإضراب، بعد تعرض رئيسة المحكمة للاعتداء من قبل أحد المتنازعين وأقاربه، وإفراج مدير الأمن عنهم بعد إيداعهم السجن المركزي.

وقالت مصادر مطلعة، إن المدعو "يزيد محسن مبارك باشاذي" وثلاثة من أشقائه قاموا بالتهجم على رئيسة محكمة الحوطة الابتدائية، القاضية ذكريات عبدالكريم، وتكسير المكتب، أثناء جلسة استماع في قضية حضانة منظورة بين المتهم "يزيد باشاذي" وزوجته السابقة.

وأوضحت المصادر أن المتهم "باشاذي" قدم إلى الجلسة مع أشقائه وقام بالاعتداء والتهجم على القاضية، مادفع رئيسة المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالحادثة وتوجيه مدير السجن المركزي بإحالة المعتدين إلى السجن.

وذكرت المصادر أن مدير أمن لحج العميد ناصر محمد الشوحطي المحسوب على الانتقالي، قام بتوجيه مدير السجن لاحقاً بالإفراج عن المعتدين دون الرجوع إلى المحكمة.

وأشارت المصادر إلى أن قضاة وموظفي المحكمة اعتبروا عملية الاعتداء وإفراج مدير الأمن عن المعتدين، اعتداءً على هيبة واستقلال القضاء وأعلنوا بدء إضراب عن العمل ابتداءً من اليوم الاثنين، حتى إعادة المعتدين إلى السجن ومحاسبة مدير الأمن على عرقلة سير العمل.

في الاثناء تحدثت مصادر أخرى عن وجود مساعٍ لاحتواء الموقف بإعادة المعتدين إلى السجن اليوم الاثنين، تمهيداً لرفع الإضراب في المحكمة.