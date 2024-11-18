الهجرة الدولية: عودة أكثر من 1900 مهاجر إفريقي إلى بلادهم في أكتوبر الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد أكثر من 1,900 مهاجر إفريقي عالق في اليمن إلى بلادهم عبر رحلات بحرية بالقوارب خلال أكتوبر الماضي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في تقريرها الشهري، إنها رصدت عودة 1,910 مهاجرين إفريقيين تقطعت بهم السبل في اليمن، إلى بلادهم، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف التقرير أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تمر بها اليمن أجبرت هؤلاء المهاجرين على اتخاذ "القرار الصعب" بالعودة إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي، سواء بشكل طوعي أو بتنظيم من قبل السلطات الحكومية.

وأشارت مصفوفة تتبع النزوح (DTM) في اليمن إلى أن 87% من إجمالي المهاجرين العائدين الشهر الماضي كانوا من الرجال، فيما مثلّت النساء نسبة 11%، مقابل 2% من الأطفال.

ومن بين العائدين أوضح التقرير أن فريق مصفوفة تتبع النزوح في جيبوتي سجّل وصول ما مجموعه 1,561 مهاجراً (94% رجال، و5% نساء، و1% أطفال) إلى جيبوتي في رحلات بالقوارب.

ويدخل اليمن كل عام عشرات الآلاف من المهاجرين الإفريقيين، غالبيتهم من اثيوبيا والصومال، عبر السواحل للانتقال إلى دول الخليج بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، وتتقطع السبُل بالآلاف منهم سنويا في اليمن في ظروف صحية ومعيشية صعبة جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ عشر سنوات.