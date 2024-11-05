الهجرة الدولية: نزوح 31 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 31 أسرة من عدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مدفوعة بالمخاوف والتهديدات الأمنية والعوامل الاقتصادية.

وقالت المنظمة في تقريريها الأسبوعي، إن مصفوفة التتبع الخاصة بها رصدت نزوح 31 أسرة يمنية خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري.

وأوضحت أن حالات النزوح نشأت من الحديدة بواقع 22 أسرة استقرت منها 9 أسر داخلياً فيما انتقلت 13 أسرة إلى مأرب، فيما نشأت 5 حالات نزوح من محافظة إب (وسط) وانتقلت إلى مأرب، ونشأت 4 حالات نزوح من حجة (شمال غرب) واستقرت أيضاً في مأرب.

وذكرت المنظمة أن المخاوف والتهديدات الأمنية كانت السبب الرئيسي وراء مغادرة 17 أسرة لمناطقها الأصلية، وبنسبة 55% من إجمالي حالات النزوح المسجلة في الأسبوع الفائت، فيما دفعت العوامل الاقتصادية المرتبطة بالصراع 14 أسرة للنزوح وبنسبة 45%.

وأشارت إلى أن إجمالي النازحين في عموم البلاد ارتفع خلال الفترة من 1 يناير إلى 2 نوفمبر 2024، إلى 3,060 أسرة يمثلون (18,360 فردًا).