اخبار الخليج / اخبار اليمن

ظلام دامس يخيم على "عدن" نتيجة خروج محطات الكهرباء عن الخدمة 

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد مديريات العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، الليلة، ظلام دامس؛ نتيجة خروج محطات الكهرباء عن الخدمة دون أي توضيح من قبل المؤسسة العامة للكهرباء عن سبب الانقطاع.

وقال أحد المواطنين الساكنين في مديرية صيرة لـ"يمن شباب نت"، إن الكهرباء انطفأت في منزله الساعة الثانية بعد الظهر ولم تعد حتى الساعة الأخيرة من مساء الاثنين.

وذكرت مصادر محلية، أن محطة الرئيس "بترومسيلة" ومحطة الديزل خرجتا عن الخدمة، ولم يتبقَّ سوى محطتي الحسوة والمنصورة، في ظل تزايد ارتفاع ساعات الانطفاء إلى أكثر من 8 ساعات مقابل ساعتين تشغيل.

المصادر ذكرت أن المؤسسة تقول إن الانطفاء ناتج عن نفاذ الوقود ورفض التاجر تزويدها بالإمدادات المطلوبة، نتيجة عدم سداد المديونية، إلا أن المؤسسة لم تصدر توضيح رسمي حتى كتابة الخبر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا