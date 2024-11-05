ظلام دامس يخيم على "عدن" نتيجة خروج محطات الكهرباء عن الخدمة 

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد مديريات العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، الليلة، ظلام دامس؛ نتيجة خروج محطات الكهرباء عن الخدمة دون أي توضيح من قبل المؤسسة العامة للكهرباء عن سبب الانقطاع.

وقال أحد المواطنين الساكنين في مديرية صيرة لـ"يمن شباب نت"، إن الكهرباء انطفأت في منزله الساعة الثانية بعد الظهر ولم تعد حتى الساعة الأخيرة من مساء الاثنين.

وذكرت مصادر محلية، أن محطة الرئيس "بترومسيلة" ومحطة الديزل خرجتا عن الخدمة، ولم يتبقَّ سوى محطتي الحسوة والمنصورة، في ظل تزايد ارتفاع ساعات الانطفاء إلى أكثر من 8 ساعات مقابل ساعتين تشغيل.

المصادر ذكرت أن المؤسسة تقول إن الانطفاء ناتج عن نفاذ الوقود ورفض التاجر تزويدها بالإمدادات المطلوبة، نتيجة عدم سداد المديونية، إلا أن المؤسسة لم تصدر توضيح رسمي حتى كتابة الخبر.