الخطوط اليمنية تعلن عودة أضخم طائراتها للخدمة بعد إصلاحها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، عودة الطائرة الأضخم في أسطولها للتحليق بعد إصلاحها.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن طائرتها AFB نوع ايرباص A320 ستعود إلى التحليق مجدداً، بعد توقف دام أكثر من شهرين نتيجة خلل فني في أحد محركاتها.

وأوضحت الشركة، ان إعادة الطائرة إلى العمل تأتي ترجمة للجهود التي بذلتها قيادة وزارة النقل، والإشراف المباشر لقيادة شركة الخطوط الجوية، رغم الصعوبات التي واجهتها الشركة في توريد قطع الغيار لاسيما المحركات إلى عدن بسبب ارتفاع تكاليف التأمين.

وأكدت الشركة، أن عودة الطائرة الأضخم في أسطول اليمنية إلى التحليق مجدداً ستعزز من استقرار نشاطها وأداء واجبها على النحو المطلوب، لما من شأنه تخفيف الضغط على حركة النقل الجوي في مطارات المحافظات المحررة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، واجهت شركة الخطوط اليمنية صعوبات في تأمين رحلات دائمة للمواطنين اليمنيين المسافرين من وإلى الوطن، جراء تعطل إحدى طائراتها، واختطاف مليشيا الحوثي أربع طائرات من أسطولها.