تقرير أممي: 64% من سكان اليمن لايجدون الغذاء الكافي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير أممي حديث، عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات قياسية، حيث 64 % من السكان لا يجدون الغذاء الكافي.

وقال برنامج الغذاء العالمي في تقرير حديث عن حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر سبتمبر 2024م، "لا يزال وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور، حيث يواجه 64 في المائة من السكان في جميع أنحاء البلاد استهلاكاً غير كاف للغذاء -وهو مرة أخرى أعلى مستوى سجله برنامج الأغذية العالمي على الإطلاق في اليمن".

وأضاف أن 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي (المراحل 3-4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، من بينهم 6 ملايين شخص في حالة طوارئ.

وذكر التقرير أنه مع استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي، تضاعفت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) الآن تقريباً مقارنة بالعام الماضي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، وصلت تكلفة السلة الغذائية الدنيا إلى ذروة تاريخية، حيث زادت الآن بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح التقرير أن برنامج الأغذية العالمي، استكمل في سبتمبر/أيلول توزيع المساعدات في إطار الاستجابة السريعة للطوارئ، حيث قدم المساعدة لنحو 1.4 مليون شخص في 34 مديرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بدأ برنامج الأغذية العالمي في سبتمبر/أيلول دورة المساعدات الغذائية الثالثة لعام 2024، مستهدفا 3.6 مليون شخص.

وأشار إلى أن البرنامج قدم مساعدات غذائية إلى 157 ألف شخص متضرر من الفيضانات في جميع أنحاء البلاد في سبتمبر الماضي، وذلك لتغطية الاحتياجات غير الملباة في المناطق المتضررة.