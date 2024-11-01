ناشطون يتحدثون عن مقتل فتاة حقنًا بالسمّ لرفضها الزواج من أحد أقاربها بـ"تعز"

المنامة - ياسر ابراهيم -

قال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إن فتاة في عقدها الثاني من العمر، تعرضت للقتل، يوم الخميس؛ بعد رفضها الزواج من أحد أقاربها بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأوضح الناشطون، أن الفتاة "رؤى عبده أحمد مهيوب"، تعرضت للقتل عبر حقنة مسمومة أعطيت لها في الرقبة، ما أدى إلى وفاتها على الفور في قرية عركب، بمديرية صبر الموادم.

وأضافوا، أن الفتاة رفضت الزواج من قريبها الذي يدعى "محرم عبداللطيف"، والذي هددها بالقتل، وكان قد تم خطبتها على شاب آخر يدعى "معاذ محمد قاسم عبيد".

وأشاروا إلى أن الفتاة كانت قد قدمت عدة شكاوى لشيخ القرية دون استجابة، وعند اقتراب موعد زفافها من خطيبها معاذ أعطيت حقنة قاتلة في الرقبة ما أدى إلى وفاتها على الفور، ونقل جثمانها إلى مستشفى الثورة بتعز.



ولم يتسن لنا بعد التأكد من صحة هذه المعلومات، كما لم توضح الأجهزة الأمنية حتى كتابة الخبر، عن ملابسات هذه الحادثة.

يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه الجرائم الأسرية في المناطق اليمنية بشكل لافت، وسط مطالبات للجهات المختصة للبحث عن أسباب هذه الظاهرة ووضع لها الحلول المناسبة.